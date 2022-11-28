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    В сборной Бразилии вспышка вирусной инфекции. Заболели уже три футболиста

    Три игрока сборной Бразилии имеют симптомы вирусной инфекции.

    Это вратарь Алисон, полузащитник Лукас Пакета и вингер Антони.

    Все трое занимаются по индивидуальной программе.

    • Бразилия стартовала на ЧМ-2022 с победы над Сербией (2:0).
    • Сегодня команда сыграет со Швейцарией, начало матча – в 19:00 мск.
    • Из-за травм сборная не может рассчитывать на Данило и Неймара.

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    Источник: Goal

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51699

      MaxRnD 2 минуты назад

      После вирусной инфекции алименты кому-нибудь не выкатят ?

      0
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      Рейтинг: +8377

      vladik12 14 минут назад

      Происки конкурентов, ска.

      0
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