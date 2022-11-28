В сборной Бразилии вспышка вирусной инфекции. Заболели уже три футболиста

Три игрока сборной Бразилии имеют симптомы вирусной инфекции.
Это вратарь Алисон, полузащитник Лукас Пакета и вингер Антони.
Все трое занимаются по индивидуальной программе.
- Бразилия стартовала на ЧМ-2022 с победы над Сербией (2:0).
- Сегодня команда сыграет со Швейцарией, начало матча – в 19:00 мск.
- Из-за травм сборная не может рассчитывать на Данило и Неймара.
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Источник: Goal