Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал драку в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о конфликте между футболистами в матче Кубка России против «Спартака».

– Как оцените то, что произошло после финального свистка?

– Это заслуживает очень серьезного рассмотрения. В том числе потому, что зачинщик уходит с поля безнаказанным. Я имею в виду Промеса.

Да, Барриос в эпизоде с Николсоном заслужил желтую карточку. Он спокойно отходит – его раз Николсон бьет в грудь, потом второй раз, потом подходит Промес, толкает и что‑то брызжа слюной говорит в лицо. Это не корректно и не спортивно.

И плюс приемы Николсона из боев без правил, это, конечно, никуда не годится. К сожалению, главный судья еще раньше утратил контроль над игрой.

Постоянные фолы спартаковских игроков, которые остались без требуемой реакции арбитра – все это навалилось и породило атмосферу безнаказанности у спартаковцев.

Надеюсь, в этом всем разберутся – кто зачинщик, кто разнимал, кто выбегал со скамейки запасных и подливал бензин в огонь. Это все видели. И в этом можно спокойно разобраться.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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