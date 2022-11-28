Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал драку в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о конфликте между футболистами в матче Кубка России против «Спартака».
– Как оцените то, что произошло после финального свистка?
– Это заслуживает очень серьезного рассмотрения. В том числе потому, что зачинщик уходит с поля безнаказанным. Я имею в виду Промеса.
Да, Барриос в эпизоде с Николсоном заслужил желтую карточку. Он спокойно отходит – его раз Николсон бьет в грудь, потом второй раз, потом подходит Промес, толкает и что‑то брызжа слюной говорит в лицо. Это не корректно и не спортивно.
И плюс приемы Николсона из боев без правил, это, конечно, никуда не годится. К сожалению, главный судья еще раньше утратил контроль над игрой.
Постоянные фолы спартаковских игроков, которые остались без требуемой реакции арбитра – все это навалилось и породило атмосферу безнаказанности у спартаковцев.
Надеюсь, в этом всем разберутся – кто зачинщик, кто разнимал, кто выбегал со скамейки запасных и подливал бензин в огонь. Это все видели. И в этом можно спокойно разобраться.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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