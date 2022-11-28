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    Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал драку в матче со «Спартаком»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о конфликте между футболистами в матче Кубка России против «Спартака».

    – Как оцените то, что произошло после финального свистка?

    – Это заслуживает очень серьезного рассмотрения. В том числе потому, что зачинщик уходит с поля безнаказанным. Я имею в виду Промеса.

    Да, Барриос в эпизоде с Николсоном заслужил желтую карточку. Он спокойно отходит – его раз Николсон бьет в грудь, потом второй раз, потом подходит Промес, толкает и что‑то брызжа слюной говорит в лицо. Это не корректно и не спортивно.

    И плюс приемы Николсона из боев без правил, это, конечно, никуда не годится. К сожалению, главный судья еще раньше утратил контроль над игрой.

    Постоянные фолы спартаковских игроков, которые остались без требуемой реакции арбитра – все это навалилось и породило атмосферу безнаказанности у спартаковцев.

    Надеюсь, в этом всем разберутся – кто зачинщик, кто разнимал, кто выбегал со скамейки запасных и подливал бензин в огонь. Это все видели. И в этом можно спокойно разобраться.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3337

      acor94 5 минут назад

      Медведев перепутал красное и синие?) я на повторе видел как родригао двумя ногами влетал, как в боях без правил. Я не в коем случае не осуждаю, мне нравится такое шоу, но Медведев раз за разом выставляет себя на посмешище своими комментариями.

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      Рейтинг: +5884

      rash1959 7 минут назад

      медведь всегда был слепым, слепым и остался.

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