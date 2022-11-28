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  • Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал драку в матче со «Спартаком»

Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал драку в матче со «Спартаком»

28 ноября 2022, 09:41
18

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о конфликте между футболистами в матче Кубка России против «Спартака».

– Как оцените то, что произошло после финального свистка?

– Это заслуживает очень серьезного рассмотрения. В том числе потому, что зачинщик уходит с поля безнаказанным. Я имею в виду Промеса.

Да, Барриос в эпизоде с Николсоном заслужил желтую карточку. Он спокойно отходит – его раз Николсон бьет в грудь, потом второй раз, потом подходит Промес, толкает и что‑то брызжа слюной говорит в лицо. Это не корректно и не спортивно.

И плюс приемы Николсона из боев без правил, это, конечно, никуда не годится. К сожалению, главный судья еще раньше утратил контроль над игрой.

Постоянные фолы спартаковских игроков, которые остались без требуемой реакции арбитра – все это навалилось и породило атмосферу безнаказанности у спартаковцев.

Надеюсь, в этом всем разберутся – кто зачинщик, кто разнимал, кто выбегал со скамейки запасных и подливал бензин в огонь. Это все видели. И в этом можно спокойно разобраться.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (18)
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rash1959
1669619280
медведь всегда был слепым, слепым и остался.
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acor94
1669619417
Медведев перепутал красное и синие?) я на повторе видел как родригао двумя ногами влетал, как в боях без правил. Я не в коем случае не осуждаю, мне нравится такое шоу, но Медведев раз за разом выставляет себя на посмешище своими комментариями.
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anatolich72
1669622044
Похоже пошло давление на дисциплинарный комитет. Там все были хороши, Родригао акцентировано бил шипами извините это не кулак.
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sv1969
1669623126
А судье то будет чё нить? Я не обеляю Промеса илии еще кого то из КБ , но вот в матче хорватов произошла аналогичная ситуевина, как матче Зенита с КБ.Модрич с Миллером просто по разу толкнули друг друга и получили ОБА по ЖК, в отличии от того когда бодались родригао с Шамаром и получил карточку только спартаковец.Это было в середине встречи! Ну а потом получилось то что получилось! Но этот деятель уже даёт установку для дисциплинарного комитета! Если что то я не топлю в РПЛ ни за кого! А то бакланы налетят щас !
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шахта Заполярная
1669630759
Кто этого хамло поставил гендиректором. "Промес брызжа слюной" слепой , а слюну разглядел, но не увидел родригао который в прыжке бил ногой в бутцах с шипами. Какое то избирательное зрение у медведева, тут вижу, тут мои, не вижу. Хотя о чем Я, какой клуп, такое и руководство оборзевшее от вседозволенности и наказания.........
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NewLife
1669632423
Без фотошопа твое вранье подтвердить невозможно.
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anatolich72
1669632445
Кто-то то бензин подливал,а кто-то с газовой горелкой бегал.
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