В РФС отреагировали на драку в матче «Зенит» – «Спартак»

В службе коммуникации РФС пообещали, что контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
«КДК изучит все нарушения в матче в соответствии с рапортом комиссара и протоколом судьи.
Зафиксированные нарушения будут рассмотрены на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета», – сообщили в РФС.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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Источник: «Спорт-Экспресс»