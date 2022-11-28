Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В РФС отреагировали на драку в матче «Зенит» – «Спартак»

    В службе коммуникации РФС пообещали, что контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    «КДК изучит все нарушения в матче в соответствии с рапортом комиссара и протоколом судьи.

    Зафиксированные нарушения будут рассмотрены на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета», – сообщили в РФС.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Романцев прокомментировал массовую драку игроков «Зенита» и «Спартака» 1
    «Пусть и дальше дерутся»: Губерниев прокомментировал массовую драку игроков «Зенита» и «Спартака» 1
    Родригао: «Спартак» приехал не играть, а заниматься провокациями. Мы были вынуждены защищать свою честь» 23
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11