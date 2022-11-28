В РФС отреагировали на драку в матче «Зенит» – «Спартак»

В службе коммуникации РФС пообещали, что контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«КДК изучит все нарушения в матче в соответствии с рапортом комиссара и протоколом судьи.

Зафиксированные нарушения будут рассмотрены на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета», – сообщили в РФС.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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