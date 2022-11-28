Ловрен: «Сборная России – большая команда. Жаль, что ее нет в Катаре»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен признался, что ему не хватает России на чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, мне жаль, что моих партнеров россиян нет на чемпионате мира. Вы знаете, я всегда говорил, что спорт и политика не должны быть вместе. Конечно, сборная России – это большая команда. Жаль, что ребята не в Катаре на ЧМ.

Но нет и других больших команд, не только сборной России. Я говорю об Италии, моего друга Салаха. Но я верю, что скоро ситуация изменится. Нужно всегда мыслить позитивно», – сказал Ловрен.

Россия отстранена от участия в международных турнирах.

Сборная, помимо участия на ЧМ-2022, не сыграет в Лиге наций и отборе к Евро-2024.

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