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    «Когда сыграл на ЧМ, но пропустил все самое интересное». РПЛ пошутила над Ловреном

    Пресс-служба РПЛ опубликовала пост с фотографией защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена.

    «Когда сыграл на ЧМ, но пропустил все самое интересное», – подписано фото.

    • Защитник «Зенита» проводил сегодня игру на ЧМ-2022 против Канады.
    • После игры Ловрен удивился, узнав о массовой драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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