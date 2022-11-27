«О, дерьмо! О боже мой»: Ловрен остался в шоке от драки в матче «Зенит» – «Спартак»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал массовую драку футболистов петербургской команды в игре Кубка России со «Спартаком».
«О, дерьмо! О боже мой! Мы выиграли, а это самое главное. Но я шокирован, видя эту драку. На месте Родригао я бы сделал то же самое [разнимал]. Обязательно поговорю с ребятами об этом.
Это как UFC. Повторюсь, я в шоке. Надеюсь, все в порядке», – сказал Ловрен.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
- Ловрен сейчас находится в Катаре, в составе сборной Хорватии.
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Источник: «Спорт-Экспресс»