Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «О, дерьмо! О боже мой»: Ловрен остался в шоке от драки в матче «Зенит» – «Спартак»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал массовую драку футболистов петербургской команды в игре Кубка России со «Спартаком».

    «О, дерьмо! О боже мой! Мы выиграли, а это самое главное. Но я шокирован, видя эту драку. На месте Родригао я бы сделал то же самое [разнимал]. Обязательно поговорю с ребятами об этом.

    Это как UFC. Повторюсь, я в шоке. Надеюсь, все в порядке», – сказал Ловрен.

    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
    • Ловрен сейчас находится в Катаре, в составе сборной Хорватии.

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Родригао: «Спартак» приехал не играть, а заниматься провокациями. Мы были вынуждены защищать свою честь»
    Радимов: «Не понимаю, что Соболев делает в «Спартаке». Играть в футбол он не умеет»
    Бакаев – про «Спартак»: «Возможно, лучшая команда, которая так с «Зенитом» играла» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24799

      bset 43 минуты назад

      Он видел какое-то дерьмо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23611

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Где ты, идиот, увидел, что Родригао разнимал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +611

      Sanches65 58 минут назад

      Интересный тип. Надеюсь тебе приемом Родригао раскроют череп на ЧМ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11