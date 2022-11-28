«Пусть и дальше дерутся»: Губерниев прокомментировал массовую драку игроков «Зенита» и «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о массовой драке футболистов «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

«Как говорил Евгений Евстигнеев в одном фильме: «Ну и ладно». Надо посмотреть какое наказание им дадут.

Пусть и дальше дерутся. Как еще привлекать внимание людей, не футболом же. Вот и дерутся, играют так себе», – сказал Губерниев.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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