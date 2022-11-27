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  • Родригао: «Спартак» приехал не играть, а заниматься провокациями. Мы были вынуждены защищать свою честь»

Родригао: «Спартак» приехал не играть, а заниматься провокациями. Мы были вынуждены защищать свою честь»

27 ноября 2022, 23:40
28

Защитник «Зенита» Родригао высказался о массовой драке в матче Кубка России со «Спартаком».

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.

– Очень жаль, но в футболе иногда случается подобное. К финальному свистку кровь уже кипела, потому что по ходу встречи все игроки соперника постоянно провоцировали нас, как будто искали возможности начать то, что и произошло в итоге. В том эпизоде была очередная стычка, после которой возник спор, слово за слово – и вот я уже вступаюсь за моего одноклубника, налетают другие футболисты – и понеслась.

Я совершенно не горжусь этим, мне не нравится, что все это случилось на глазах у тех, для кого мы, футболисты, являемся примером и кому должны показывать совсем другую модель поведения. Но, повторюсь, эмоции на поле всегда кипят и порой переливаются через край.

– Можно ли было избежать такого финала?

– Мы, игроки «Зенита», всегда выходим на поле, чтобы делать то, что знаем и умеем: играть в футбол и наилучшим образом представлять Петербург и наших болельщиков. И сегодня мы делали все это с первых же минут встречи, чтобы люди на трибунах могли насладиться хорошим футболом. Но, увы, наш соперник сегодня приехал на стадион не играть, а заниматься провокациями и удерживать нужный ему результат. Разумеется, можно было бы избежать того, что случилось, если бы с их стороны было меньше провокаций на глазах у наших родных и близких, в нашем собственном доме.

Сложно было терпеть все это и продолжать оставаться хладнокровными, в какой-то момент мы были вынуждены защищать свою честь как мужчины. Но все это позади, нужно оставить случившееся на поле и идти дальше с холодной головой.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Спартак Родригао
Комментарии (28)
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FCSpartakM
1669582638
Эта крыса, что весь матч исподтишка провоцировала игроков еще умудряется говорить что-то про честь
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VVM1964
1669582748
Кому кому, а Родригао лучше молчать в тряпочку !!! И о какой провокации ты звенишь, когда инцидент (назову мягко) произошел ПОСЛЕ финального свистка, при том, что результат не устраивал ИМЕННО вас !!! Как говорится - ищи кому выгодно ( в данном случае недовольного ) ...
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Томик
1669582779
Думаю пиар менеджеры листочек подсунули, ибо вряд ли ЭТО знало про существовании чести до этого момента.
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Sky Spartak
1669582786
Ещё на первых минутах был момент, когда он Соболя в спину локтем чётко ударил.. А говорит, что их провоцировали !!! За собой то не следите....или вам можно ? )))
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momwig_
1669583337
Охреневшие персонаж. Собственно, как и все питерские непонятные латиносы, которые невесть с чего (ну, весть - с протаскивании Зенита во все щели всеми способами с того же, с чего Семак себя тренером возомнил) почувствовали себя величинами в футболе.
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anatolich72
1669583782
Это писал профи, а не футболист
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JTherry
1669584301
"по ходу встречи все игроки соперника постоянно провоцировали нас..." ...и это заявляет один из самых главных провокаторов встречи, из-за которого и начался замес с Шамаром... сам всю игру гонялся за Соболевым и постоянно фолил на нем... этому балбесу не вбили в мозг, что тренер команды перед игрой делает тактическую установку на матч, и команда должна играть по ней, хотя физруку Сельдереичу не до этого...)
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Krics
1669587633
На воре шапка горит.
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IVANRUS777
1669614160
Конченная мразь своими культяпками из за спины начал лупить и что то лепечит о чести. Мало тебе Николсон прописал.
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plehanov6
1669615210
Какая у тебя, ублю.ок, честь?! Из-за спины, как крыса позорная, чмо, а не пацан!!!
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