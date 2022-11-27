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    Родригао: «Спартак» приехал не играть, а заниматься провокациями. Мы были вынуждены защищать свою честь»

    Защитник «Зенита» Родригао высказался о массовой драке в матче Кубка России со «Спартаком».

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.

    – Очень жаль, но в футболе иногда случается подобное. К финальному свистку кровь уже кипела, потому что по ходу встречи все игроки соперника постоянно провоцировали нас, как будто искали возможности начать то, что и произошло в итоге. В том эпизоде была очередная стычка, после которой возник спор, слово за слово – и вот я уже вступаюсь за моего одноклубника, налетают другие футболисты – и понеслась.

    Я совершенно не горжусь этим, мне не нравится, что все это случилось на глазах у тех, для кого мы, футболисты, являемся примером и кому должны показывать совсем другую модель поведения. Но, повторюсь, эмоции на поле всегда кипят и порой переливаются через край.

    – Можно ли было избежать такого финала?

    – Мы, игроки «Зенита», всегда выходим на поле, чтобы делать то, что знаем и умеем: играть в футбол и наилучшим образом представлять Петербург и наших болельщиков. И сегодня мы делали все это с первых же минут встречи, чтобы люди на трибунах могли насладиться хорошим футболом. Но, увы, наш соперник сегодня приехал на стадион не играть, а заниматься провокациями и удерживать нужный ему результат. Разумеется, можно было бы избежать того, что случилось, если бы с их стороны было меньше провокаций на глазах у наших родных и близких, в нашем собственном доме.

    Сложно было терпеть все это и продолжать оставаться хладнокровными, в какой-то момент мы были вынуждены защищать свою честь как мужчины. Но все это позади, нужно оставить случившееся на поле и идти дальше с холодной головой.

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    Источник: сайт «Зенита»

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