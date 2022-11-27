Дюков: «Иран – один из возможных соперников России в марте»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о поиске спарринг-партнеров для сборной России.

«У нас есть предварительные договоренности с рядом сборных. Сейчас не хотелось бы их называть, потому что вы видите, что все достаточно быстро меняется. Давайте ближе к весне вернeмся к этому вопросу. Переговоры о проведении матчей в марте продолжаются.

Официального ответа от федерации футбола Ирана мы не получили. Неформально Иран дал понять, что у тренеров поменялся подход и видение к организации подготовительного этапа к этому чемпионату мира, поэтому вот в эти даты они сыграть не смогут, но подтвердили готовность сыграть с нами в следующем году. Да, один из возможных соперников в марте — это Иран.

Мы будем работать над тем, чтобы кем-то из наших соперников была европейская команда. Безусловно, мы ведeм с ними переговоры», – сказал Дюков.

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