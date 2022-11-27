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    «Было повеселее». Червиченко сравнил драку «Зенита» и «Спартака» с Раменским-2004

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал драку москвичей в кубковом матче против «Зенита».

    «До рукопашной на всe это было неинтересно смотреть. Я воспринял это нормально. Слушайте, мужская игра, мужские эмоции, все хотят победить и кто-то не сдерживается. В хоккее вон такое в каждом матче происходит, а то, что в футболе раз в 10 лет драка – ничего экстраординарного.

    Можно выделить много провокаторов в этой ситуации. Этого несчастного Клаудиньо «Спартак» весь матч окучивал, а тот Владимиру Москалeву всe время жаловался. Я ещe заметил, что Родригао и Александр Соболев с первых минут сошлись. Если раньше Соболев хамил, то в этот раз он нарвался на парня, который ему ни в чeм не уступал. Тот Александра весь матч поколачивал, и Соболев ничего в игре не показал. В конце они все сошлись с переизбытком эмоций.

    Сейчас интересно, какие будут дисквалификации и будут они касаться только Кубка или РПЛ тоже затронут. Я думаю, что того же Соболева мы вряд ли увидим до конца розыгрыша Кубка, как и Родригао. Думаю, что дисквалификацию матчей на четыре-пять игр они получат, а, может быть, и по десять. Это будет по делу и от этого Кубок станет ещe интереснее, ведь ослабнут лидеры – будет больше шансов у других команд.

    Можно ли сравнивать эту драку с тем, что было в 2004-м между «Сатурном» и ЦСКА? Помню ее. Мне кажется, сегодня драка повеселее была, чем тогда», – сказал Червиченко.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: Metaratings

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