Глава Fight Nights Камил Гаджиев поделился впечатлениями от драки игроков «Зенита» и «Спартака»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил драку в кубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».

— Да, игра без голов, но матч получился неплохим, с моментами, эмоциональная развязка. В игре напряжения не было, так как сегодняшний формат кубка России таков, что можно проиграть, но остаться в обойме, и несмотря на отсутствие эмоций они были компенсированы в конце матча. Драка, удаления, серия пенальти — и уже о матче можно поговорить.

— Вильмар Барриос виноват в начале драки?

— Я в таких ситуациях особо никого не виню. Мы же всей картины не понимаем. Что получилось, то получилось. Наверное, драка — это тоже то, ради чего мы смотрим футбол. Я не за то, чтобы в футболе дрались друг с другом, но это подчеркивает определенные эмоции. «Спартак» и «Зенит» — вечные конкуренты. У ребят есть эмоциональная составляющая, и это здорово.

— Как оцените удар Николсона?

— Я детали так не разбирал. Я больше за Соболевым следил, который, по-моему, очень хотел подраться. Александр ходит на наши турниры. У него, наверняка, есть определенный навык в борьбе. Драка в конце — это апогей первой части сезона. Пострадавших нет и хорошо.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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