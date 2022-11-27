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    Абаскаль высказался о драке футболистов «Зенита» и «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал драку в матче с «Зенитом».

    «Не буду отвечать на вопрос, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовлены, у вас есть видео и телефоны, вы видели всe лучше меня. Давайте избежим банальных вопросов. Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол. Всегда буду против этого. Старался успокоить ребят, остановить эту постановку.

    Мы всегда должны быть примером, должны показать его в нашей новой встрече. Это спорт, футбол. Чем чаще наши команды будут встречаться, тем лучше. Но футбол – это всегда праздник», – сказал испанец.

    • По итогам драки было 6 красных карточек.
    • «Зенит» победил в серии пенальти.
    • «Спартак» финишировал в группе 1-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99012

      zigbert 47 минут назад

      Праздник конечно не получился но когда эмоции перехлестывают через край, такое бывает. Цена победы в этом матче была слишком высока.

      0
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      Рейтинг: +23

      BVG4 > zigbert 12 минут назад

      Поподробнее насчет цены победы можно? что кардинально поменялось бы при другом исходе???

      0
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      Рейтинг: +3333

      anatolich72 1 час назад

      Очень корректно.

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