Абаскаль высказался о драке футболистов «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал драку в матче с «Зенитом».

«Не буду отвечать на вопрос, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовлены, у вас есть видео и телефоны, вы видели всe лучше меня. Давайте избежим банальных вопросов. Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол. Всегда буду против этого. Старался успокоить ребят, остановить эту постановку.

Мы всегда должны быть примером, должны показать его в нашей новой встрече. Это спорт, футбол. Чем чаще наши команды будут встречаться, тем лучше. Но футбол – это всегда праздник», – сказал испанец.

По итогам драки было 6 красных карточек.

«Зенит» победил в серии пенальти.

«Спартак» финишировал в группе 1-м.

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