Абаскаль высказался о драке футболистов «Зенита» и «Спартака»

Праздник конечно не получился но когда эмоции перехлестывают через край, такое бывает. Цена победы в этом матче была слишком высока.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал драку в матче с «Зенитом».
«Не буду отвечать на вопрос, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовлены, у вас есть видео и телефоны, вы видели всe лучше меня. Давайте избежим банальных вопросов. Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол. Всегда буду против этого. Старался успокоить ребят, остановить эту постановку.
Мы всегда должны быть примером, должны показать его в нашей новой встрече. Это спорт, футбол. Чем чаще наши команды будут встречаться, тем лучше. Но футбол – это всегда праздник», – сказал испанец.
- По итогам драки было 6 красных карточек.
- «Зенит» победил в серии пенальти.
- «Спартак» финишировал в группе 1-м.
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