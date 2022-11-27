Лещук: «Изначально я был не против Fan ID, но мы видим, какая ужасная атмосфера на стадионе»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук раскрыл свое отношение к индивидуальным паспортам болельщика (Fan ID).

«Изначально я был не против Fan ID. Но мы видим, насколько ужасная атмосфера на стадионе. Конечно, наше руководство и организаторы делают всe возможное, чтобы люди приходили. При этом атмосфера ужасная не только на нашей игре. Не знаю, для чего всe это нужно и кто получает от этого удовольствие.

Сейчас проходит чемпионат мира – все видят, какая атмосфера. Приятно даже по телевизору смотреть», – сказал Лещук.

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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