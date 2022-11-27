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    Личка объяснил, почему отказал «Краснодару» и остался в «Оренбурге»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка подтвердил, что у него было предложение от «Краснодара».

    «Решение остаться в «Оренбурге» принял я, пообщался с президентом. Когда тебе поступает предложение от «Краснодара» – приятно. Они оценивают мою работу. Я хочу закончить этот сезон в «Оренбурге», остаться там, где мы сейчас – на седьмом месте.

    Мы тяжело работали, вернулись в РПЛ, поэтому будет неправильным убежать сейчас в другую команду. У меня отличные человеческие отношения с президентом и спортивным директором. До лета я буду работать, а там посмотрим, что будет дальше», – сказал Личка.

    • Чех в Оренбурге с 2020 года.
    • До этого Личка тренировал в Белоруссии.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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