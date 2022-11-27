Щетинин: «Карпин нас настроил на «Ахмат», сказал речь. Она очень хорошо сработала»

Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин дал комментарий после матча шестого тура группового этапа Кубка России против «Ахмата» (3:0).
«Мы настраивались как на финал, ведь даже вничью играть нельзя было. Карпин нас настроил, сказал речь в раздевалке, и эта речь очень хорошо сработала», – сказал Щетинин.
- «Ростов» благодаря победе вышел в весеннюю часть Кубка России.
- Ростовчане идут в РПЛ 2-ми.
- Теперь команда соберется в январе.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»