Вилков заподозрил Слуцкого в сумасшествии

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков поговорил об отставке из «Рубина» главного тренера Леонида Слуцкого.

«Своевременная отставка. Во время зимней паузы новый тренер спокойно может перезагрузить команду, что-то переформатировать. Весной мы увидим уже другой «Рубин», он будет серьезно нацелен на возвращение в РПЛ.

Я не злопамятный человек, не люблю язвить. Но это справедливое решение прежде всего по отношению к болельщикам «Рубина». Слуцкий же сказал, что он великолепно отработал в казанском клубе. Так говорить – перебор. Звучит издевательски по отношению к болельщикам «Рубина».

Команда вылетела из РПЛ, а он говорит, что отработал великолепно. Может, он сошел с ума. Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире. У него состав под высшую лигу, а он жалуется на что-то, играя в ФНЛ», – сказал Вилков.

Слуцкий сейчас без работы.

Тренера в «Рубине» как минимум временно сменил Юрий Уткульбаев.

Вилков пожизненно отстранен от судейства в России.

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