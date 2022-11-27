Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Вилков заподозрил Слуцкого в сумасшествии

    Бывший судья РПЛ Михаил Вилков поговорил об отставке из «Рубина» главного тренера Леонида Слуцкого.

    «Своевременная отставка. Во время зимней паузы новый тренер спокойно может перезагрузить команду, что-то переформатировать. Весной мы увидим уже другой «Рубин», он будет серьезно нацелен на возвращение в РПЛ.

    Я не злопамятный человек, не люблю язвить. Но это справедливое решение прежде всего по отношению к болельщикам «Рубина». Слуцкий же сказал, что он великолепно отработал в казанском клубе. Так говорить – перебор. Звучит издевательски по отношению к болельщикам «Рубина».

    Команда вылетела из РПЛ, а он говорит, что отработал великолепно. Может, он сошел с ума. Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире. У него состав под высшую лигу, а он жалуется на что-то, играя в ФНЛ», – сказал Вилков.

    • Слуцкий сейчас без работы.
    • Тренера в «Рубине» как минимум временно сменил Юрий Уткульбаев.
    • Вилков пожизненно отстранен от судейства в России.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Фантастический человек и тренер». Игрок сборной Австралии – о Слуцком
    Дзюба и Слуцкий поучаствовали в квизе. Их команда заняла 15-е место 2
    Селюк: «Саудовская Аравия разгромила бы сборную России. Просто без шансов» 7
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:15
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11