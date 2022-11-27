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    «Спартак» перед игрой с «Зенитом» на удачу поменял отель

    «Спартак» перед матчем шестого тура группового этапа Кубка России против «Зенита» остановился в Санкт-Петербурге не в том отеле, где жил обычно.

    Ранее команда жила на Крестовском острове, откуда было удобно добираться до стадиона. После проживания в отеле на Крестовском спартаковцы крупно проигрывали на «Газпром Арене».

    Сейчас «Спартак» остановился в отеле на Невском проспекте. Там жила сборная России во время Евро-2020. Источник пишет, что такое решение москвичи приняли на фарт.

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    Источник: «РБ Спорт»

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