«Спартак» перед игрой с «Зенитом» на удачу поменял отель

«Спартак» перед матчем шестого тура группового этапа Кубка России против «Зенита» остановился в Санкт-Петербурге не в том отеле, где жил обычно.

Ранее команда жила на Крестовском острове, откуда было удобно добираться до стадиона. После проживания в отеле на Крестовском спартаковцы крупно проигрывали на «Газпром Арене».

Сейчас «Спартак» остановился в отеле на Невском проспекте. Там жила сборная России во время Евро-2020. Источник пишет, что такое решение москвичи приняли на фарт.

«Зенит» примет «Спартак» в 16:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене».

В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию