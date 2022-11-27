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    Митрюшкин: «Химки» прогрессируют. Все идет правильно!»

    Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин считает, что команда прогрессирует.

    «Мы могли гораздо лучше выступить в первой части сезона. Всеми силами будем стараться исправлять ситуацию. Спартак Артурович Гогниев уже ставит новую игру в «Химках».

    Мне кажется, что в матче с «Пари НН» у нас многое начало получаться. В последних играх есть определeнный прогресс. Будем двигаться дальше. У нас будет на это время. Наша команда уже прогрессирует. Всe идeт правильно!» – сказал Митрюшкин.

    • «Химки» вылетели из Кубка России.
    • В РПЛ команда идет в зоне вылета.
    • Турнир возобновится в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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