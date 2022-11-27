Митрюшкин: «Химки» прогрессируют. Все идет правильно!»

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин считает, что команда прогрессирует.

«Мы могли гораздо лучше выступить в первой части сезона. Всеми силами будем стараться исправлять ситуацию. Спартак Артурович Гогниев уже ставит новую игру в «Химках».

Мне кажется, что в матче с «Пари НН» у нас многое начало получаться. В последних играх есть определeнный прогресс. Будем двигаться дальше. У нас будет на это время. Наша команда уже прогрессирует. Всe идeт правильно!» – сказал Митрюшкин.

«Химки» вылетели из Кубка России.

В РПЛ команда идет в зоне вылета.

Турнир возобновится в марте.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира