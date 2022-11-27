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    Валуев: «Верю в победу «Зенита» над «Спартаком» минимум в два мяча»

    Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака» в 6-м туре Кубка России.

    «В первом матче этих команд в Кубке России «Зенит» крупно проиграл «Спартаку». Поэтому взять реванш у красно-белых – дело чести.

    Верю в победу «Зенита» минимум в два мяча. Но понятно, что перед длительной паузой игроки могут поберечь себя, опасаясь травм.

    Ведь не секрет, что футболисты уже мыслями в отпуске. Однако я надеюсь, что нас ждет яркая, красивая и напряженная игра», – сказал Валуев.

    • «Зенит» примет «Спартак» сегодня в 16:00 мск.
    • В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.

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    Источник: «РБ Спорт»

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