Валуев: «Верю в победу «Зенита» над «Спартаком» минимум в два мяча»

Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака» в 6-м туре Кубка России.

«В первом матче этих команд в Кубке России «Зенит» крупно проиграл «Спартаку». Поэтому взять реванш у красно-белых – дело чести.

Верю в победу «Зенита» минимум в два мяча. Но понятно, что перед длительной паузой игроки могут поберечь себя, опасаясь травм.

Ведь не секрет, что футболисты уже мыслями в отпуске. Однако я надеюсь, что нас ждет яркая, красивая и напряженная игра», – сказал Валуев.

«Зенит» примет «Спартак» сегодня в 16:00 мск.

В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.

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