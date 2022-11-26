Игрок сборной Камеруна Ондуа рассказал, сталкивался ли с расизмом в России

Защитник сборной Камеруна и «Ганновера» Гаэль Ондуа считает, что в России расизма нет.

– Как ты думаешь, почему тебя никогда даже не рассматривали в сборной России?

– Не знаю... Может быть, как и везде, есть свои критерии.

– Может ли входить в список критериев цвет кожи?

– Нет! Цвет кожи – это ерунда для России. Есть другие критерии, но цвет кожи в них точно не выходит.

– Ты когда-нибудь сталкивался с расизмом в нашей стране?

– Нет. Помню, когда был еще маленьким и только пришел в интернат «Локомотива», у других детей был интерес. Потому что ребята из регионов никогда не видели темнокожих. Им было просто интересно посмотреть на меня, потрогать. Кто-то может подумать, что это и есть расизм, но я так не считаю. Просто детям все любопытно. С расизмом в России я никогда не сталкивался.

Игрок имеет российское гражданство и уже сыграл за камерунцев на чемпионате мира-2022.

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