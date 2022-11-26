Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Игрок сборной Камеруна Ондуа рассказал, сталкивался ли с расизмом в России

    Защитник сборной Камеруна и «Ганновера» Гаэль Ондуа считает, что в России расизма нет.

    – Как ты думаешь, почему тебя никогда даже не рассматривали в сборной России?

    – Не знаю... Может быть, как и везде, есть свои критерии.

    – Может ли входить в список критериев цвет кожи?

    – Нет! Цвет кожи – это ерунда для России. Есть другие критерии, но цвет кожи в них точно не выходит.

    – Ты когда-нибудь сталкивался с расизмом в нашей стране?

    – Нет. Помню, когда был еще маленьким и только пришел в интернат «Локомотива», у других детей был интерес. Потому что ребята из регионов никогда не видели темнокожих. Им было просто интересно посмотреть на меня, потрогать. Кто-то может подумать, что это и есть расизм, но я так не считаю. Просто детям все любопытно. С расизмом в России я никогда не сталкивался.

    • Игрок имеет российское гражданство и уже сыграл за камерунцев на чемпионате мира-2022.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Игрок сборной Камеруна: «Плакал, когда слушал песни Шатунова после его смерти» 2
    Игрок сборной Камеруна Ондуа: «Считаю Россию родным домом, чувствую себя частью отечества» 1
    «Горжусь, что у меня есть такой соотечественник». Непомнящий – об Ондуа
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2022 23:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11