Семак: «Возможно, зимой в «Зените» появятся 1-2 новичка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил зимние трансферы на вход.
– Есть ли у «Зенита» необходимость усилиться зимой?
– Посмотрим. У нас есть позиции, которые того требуют. Не исключено, что один‑два игрока появятся: возможно, кто‑то уйдет, и на их место надо будет брать других. Но что касается трансферов и возможной ротации – эта работа ведется постоянно.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
- У команды самый большой бюджет в РПЛ.
- Турнир возобновится в марте.
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Источник: «Матч ТВ»