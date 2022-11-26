Семак: «Возможно, зимой в «Зените» появятся 1-2 новичка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил зимние трансферы на вход.

– Есть ли у «Зенита» необходимость усилиться зимой?

– Посмотрим. У нас есть позиции, которые того требуют. Не исключено, что один‑два игрока появятся: возможно, кто‑то уйдет, и на их место надо будет брать других. Но что касается трансферов и возможной ротации – эта работа ведется постоянно.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

У команды самый большой бюджет в РПЛ.

Турнир возобновится в марте.

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