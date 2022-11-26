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    Мутко высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

    Бывший президент РФС Виталий Мутко ответил на вопрос о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

    – Доминирование «Зенита» в РПЛ – проблема?

    – Для «Зенита» и его болельщиков нет никакой проблемы. Я помню, когда была цель создать клуб европейского уровня, чтобы он постоянно играл в Европе, боролся за призовые места. Сейчас эта цель достигнута: «Зенит» – большой клуб.

    У команды должно быть четыре столпа: стабильная экономика, тренер, команда и болельщики. У нас есть еще три-четыре клуба, которые способны этим похвастаться.

    Остальным же надо проводить анализ, чего им не хватает: то ли промахнулись с тренером, то ли проблема со взаимодействием с болельщиками. Возьмите те же «Локомотив» или «Динамо»...

    • «Зенит» становился победителем РПЛ 4 раза подряд.
    • В этом сезоне петербуржцы лидируют в лиге с 6-очковым отрывом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7675

      Томик 29 минут назад

      Когда указание дадут судить всех опять по футбольным правилам - посмотрим на доминирование.

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      Рейтинг: +7586

      BarStep > Томик 16 минут назад

      Судьи с ЧМ призадумались..
      На всякий случай забили поисковик - "football rules" ))

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      Рейтинг: +99099

      sv1969 36 минут назад

      Вот же действительно фром май харт!
      Остальным же надо проводить анализ, чего им не хватает! Он прикидывается?

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