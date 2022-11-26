Мутко высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

Когда указание дадут судить всех опять по футбольным правилам - посмотрим на доминирование.
Бывший президент РФС Виталий Мутко ответил на вопрос о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.
– Доминирование «Зенита» в РПЛ – проблема?
– Для «Зенита» и его болельщиков нет никакой проблемы. Я помню, когда была цель создать клуб европейского уровня, чтобы он постоянно играл в Европе, боролся за призовые места. Сейчас эта цель достигнута: «Зенит» – большой клуб.
У команды должно быть четыре столпа: стабильная экономика, тренер, команда и болельщики. У нас есть еще три-четыре клуба, которые способны этим похвастаться.
Остальным же надо проводить анализ, чего им не хватает: то ли промахнулись с тренером, то ли проблема со взаимодействием с болельщиками. Возьмите те же «Локомотив» или «Динамо»...
- «Зенит» становился победителем РПЛ 4 раза подряд.
- В этом сезоне петербуржцы лидируют в лиге с 6-очковым отрывом.
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