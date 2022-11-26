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    Осинькин: «В сезоне был только один матч, когда «Крылья Советов» были слабее соперника»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел промежуточные итоги сезона.

    «В Кубке России для нас все удачно складывается. Можем занять и первое, и второе место, если победим «Факел» в последнем матче в группе.

    Если говорить о чемпионате, то он складывается для нас неровно. К сожалению, много травм. Но мы пытались искать резервы – и по качеству игры не провалились, хотя очков набрали меньше, чем хотели. Не было игр, где мы выглядели слабее соперника, за исключением матча с «Зенитом» (0:3)» – сказал тренер.

    • Самарцы в группе Кубка России идут 2-ми.
    • В РПЛ команда занимает 11-ю строчку.
    • Завтра, 27 ноября, самарцы примут в Кубке Росси «Факел».

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    Источник: «РБ Спорт»

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