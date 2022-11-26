Президент РПЛ назвал лучшего игрока первого круга

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, кто по его мнению является лучшим игроком первой части сезона-2022/2023.

– Кто, на ваш взгляд, лучший игрок года в РПЛ?

– Я бы говорил о первой части чемпионата – матчи свежи в памяти, много ярких открытий. Выделил бы Квинси Промеса. Жаль, что он не вызван в сборную Нидерландов на ЧМ-2022.

Также много ярких имен в этом году: Сычевой, Каштанов, Пиняев, Сильянов. Приятно, что появляются новые звезды, интересные аудитории.

Промес – лидер гонки бомбардиров РПЛ.

Он забил 14 голов в 16 матчах.

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