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    Президент РПЛ назвал лучшего игрока первого круга

    Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, кто по его мнению является лучшим игроком первой части сезона-2022/2023.

    – Кто, на ваш взгляд, лучший игрок года в РПЛ?

    – Я бы говорил о первой части чемпионата – матчи свежи в памяти, много ярких открытий. Выделил бы Квинси Промеса. Жаль, что он не вызван в сборную Нидерландов на ЧМ-2022.

    Также много ярких имен в этом году: Сычевой, Каштанов, Пиняев, Сильянов. Приятно, что появляются новые звезды, интересные аудитории.

    • Промес – лидер гонки бомбардиров РПЛ.
    • Он забил 14 голов в 16 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +529

      RyslanZ 33 минуты назад

      Полностью согласен с таким мнением ! Квинси Промес-лучший в РПЛ !

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