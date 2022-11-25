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    Каррагер сравнил нынешнюю сборную Англии с той, за которую выступал он

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о сборной Англии.

    «Я согласен со словаки Кайла Уокера. Нынешняя сборная Англии действительно добилась гораздо большего, чем любая другая сборная, в которую вызывался я.

    Если нас называли «золотым поколением», то эта команда заслуживает называться похожим образом», — сказал Каррагер.

    • Каррагер выступал за сборную Англии с 1999 по 2010 год.
    • Англия в 1-м туре группового этапа разгромила Иран (6:2)
    • Команда Гарета Саутгейта лидирует в своей группе.
    • В прошлом году англичане играли в финале Евро-2020, где уступили Италии.

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    Источник: Sky Sports

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