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    Гайич: «Зачем мне звонить Зобнину? Я полностью уверен: сделал всe верно»

    Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о первом голе команды в дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

    • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    «Поймите, не вижу ничего странного или особенного в эпизоде с Романом. Если футболист оказывается на газоне, мяч выбивается, но это происходит сразу, а не спустя несколько передач.

    Если бы позвонил ему, это означало бы, что я поступил неправильно. А я полностью уверен: сделал всe верно.

    Но если пересекусь с Зобниным в городе, пожму ему руку. За пределами поля нужно оставаться людьми. Я неоднократно принимал участие в белградском дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой», и мы всегда проявляли уважение друг к другу до и после матчей», – сказал Гайич.

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    Источник: RT

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