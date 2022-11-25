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  • Гайич: «Зачем мне звонить Зобнину? Я полностью уверен: сделал всe верно»

Гайич: «Зачем мне звонить Зобнину? Я полностью уверен: сделал всe верно»

25 ноября 2022, 09:59
9

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о первом голе команды в дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

  • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
  • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
  • Матч завершился ничьей 2:2.

«Поймите, не вижу ничего странного или особенного в эпизоде с Романом. Если футболист оказывается на газоне, мяч выбивается, но это происходит сразу, а не спустя несколько передач.

Если бы позвонил ему, это означало бы, что я поступил неправильно. А я полностью уверен: сделал всe верно.

Но если пересекусь с Зобниным в городе, пожму ему руку. За пределами поля нужно оставаться людьми. Я неоднократно принимал участие в белградском дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой», и мы всегда проявляли уважение друг к другу до и после матчей», – сказал Гайич.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зобнин Роман Гайич Милан
Комментарии (9)
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SLADE2019
1669361873
Пора уже забыть эту постыдную страничку из футбольной жизни Зобнина, которых было немало, да и будет еще столько же.
Ответить
Ollegator
1669369168
Уже давно забыли все, но когда не знаешь о чём писать... Предложите веллитону позвонить акинфееву ещё.
Ответить
GermanVo
1669378646
Крыса
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Томик
1669394741
Предлагаю ему выдать смокинг жентельмена года. Всё же правильно сделал. Ну не выбил Зобнин, ну балбес. Ну забили нахаляву, хрен с ним. Но пытаться легализовать это говно - это так по конски. фу.
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