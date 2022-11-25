Неймар прокомментировал победу Бразилии над Сербией на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал победу над Сербией (2:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Тяжелая игра, но важно было победить. Поздравляю команду, первый шаг сделан... шесть осталось», – написал Неймар в твиттере.

Неймар получил травму в матче с сербами.

Он пострадал после подката Николы Миленковича.

Следующий соперник Бразилии – Швейцария (28 ноября)

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