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    Фернандеш: «Молю вас всех: продолжайте критиковать Роналду. Ему это нравится»

    Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал, как его партнер по команде Криштиану Роналду реагирует на критику.

    «Думаю, ему нравится работать в условиях, когда все его критикуют. Молю вас всех: продолжайте это делать. Мы видим его лучшую версию, когда вы его критикуете.

    Играть с Роналду в клубе и в сборной – это мечта, ставшая реальностью», – сказал Фернандеш.

    • Роналду забил Гане (3:2) с пенальти в 1-м туре ЧМ-2022.
    • Игрок стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.
    • Роналду заменили во 2-м тайме.

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    Источник: ESPN

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