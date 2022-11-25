Игрок сборной Камеруна Ондуа: «Считаю Россию родным домом, чувствую себя частью отечества»

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что для него значит Россия.
- Игрок имеет российское гражданство и уже сыграл за камерунцев на чемпионате мира-2022.
«Хочу еще раз поблагодарить людей, которые следят за моей карьерой. Считаю Россию родным домом, потому что дом – это не только место, где человек родился, дом – там, где он вырос, где и стал человеком. Я понимаю русскую культуру, чувствую себя частью отечества», – сказал Ондуа.
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Источник: «РБ Спорт»