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    Игрок сборной Камеруна Ондуа: «Считаю Россию родным домом, чувствую себя частью отечества»

    Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что для него значит Россия.

    • Игрок имеет российское гражданство и уже сыграл за камерунцев на чемпионате мира-2022.

    «Хочу еще раз поблагодарить людей, которые следят за моей карьерой. Считаю Росс­ию родным домом, пот­ому что дом – это не только место, где человек родился, дом – там, где он вырос, где и стал человеком. Я понимаю русскую культуру, чувствую себя частью отечеств­а», – сказал Ондуа.

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    Источник: «РБ Спорт»

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