Роналду догнал Марадону в списке лучших бомбардиров ЧМ. До рекорда – восемь голов

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче ЧМ-2022 против Ганы (3:2). Он реализовал пенальти на 65-й минуте.

37-летний футболист забил восьмой гол на чемпионатах мира.

По этому показателю он догнал Диего Марадону, Ривалдо, Руди Феллера, Оскара Мигеса, Адемира, Леонидаса и Гильермо Стабиле.

В топ-5 лучших бомбардиров в истории ЧМ входят:

Мирослав Клозе – 16; Роналдо – 15; Герд Мюллер – 14; Жюст Фонтен – 13; Пеле – 12.

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