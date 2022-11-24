Роналду догнал Марадону в списке лучших бомбардиров ЧМ. До рекорда – восемь голов

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче ЧМ-2022 против Ганы (3:2). Он реализовал пенальти на 65-й минуте.
37-летний футболист забил восьмой гол на чемпионатах мира.
По этому показателю он догнал Диего Марадону, Ривалдо, Руди Феллера, Оскара Мигеса, Адемира, Леонидаса и Гильермо Стабиле.
В топ-5 лучших бомбардиров в истории ЧМ входят:
- Мирослав Клозе – 16;
- Роналдо – 15;
- Герд Мюллер – 14;
- Жюст Фонтен – 13;
- Пеле – 12.
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Источник: «Бомбардир»