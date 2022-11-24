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    Роналду догнал Марадону в списке лучших бомбардиров ЧМ. До рекорда – восемь голов

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче ЧМ-2022 против Ганы (3:2). Он реализовал пенальти на 65-й минуте.

    37-летний футболист забил восьмой гол на чемпионатах мира.

    По этому показателю он догнал Диего Марадону, Ривалдо, Руди Феллера, Оскара Мигеса, Адемира, Леонидаса и Гильермо Стабиле.

    В топ-5 лучших бомбардиров в истории ЧМ входят:

    1. Мирослав Клозе – 16;
    2. Роналдо – 15;
    3. Герд Мюллер – 14;
    4. Жюст Фонтен – 13;
    5. Пеле – 12.

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    Источник: «Бомбардир»

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