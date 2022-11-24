Роналду повторил рекорд чемпионата мира

Сборная Португалии играет с Ганой в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе. Для него это пятый чемпионат мира в карьере.

37-летний футболист повторил рекорд по числу участий в турнире.

Ранее подобное удавалось только Антонио Карбахалю (Мексика), Лотару Маттеусу (Германия), Рафаэлю Маркесу (Мексика), Джанлуиджи Буффону (Италия) и Лионелю Месси (Аргентина).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира