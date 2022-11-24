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    Роналду повторил рекорд чемпионата мира

    Сборная Португалии играет с Ганой в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе. Для него это пятый чемпионат мира в карьере.

    37-летний футболист повторил рекорд по числу участий в турнире.

    Ранее подобное удавалось только Антонио Карбахалю (Мексика), Лотару Маттеусу (Германия), Рафаэлю Маркесу (Мексика), Джанлуиджи Буффону (Италия) и Лионелю Месси (Аргентина).

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    Источник: «Бомбардир»

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