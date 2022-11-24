«Нельзя, чтобы мяч проскакивал в очко». Дивеев рассказал о советах Акинфеева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в шоу «Это Кубок мира, брат!» рассказал о взаимодействии с вратарем Игорем Акинфеевым.
– Комфортно ли вам выступать с вратарями сборной после игр с Акинфеевым?
– Например, у Акинфеева требование такое: если игрок бьет, то ты перекрываешь один угол, а он уже дальше ждет.
Это сам Игорь мне сказал, когда я только начал играть за ЦСКА. Он мне начал пихать. Нельзя, чтобы мяч проскакивал в очко, потому что это самое неудобное, когда рикошет.
Я говорю: «А как мне действовать?» Он говорит: «Смотри, перекрывай ближнюю штангу. Если мяч справа – перебегаешь чуть-чуть. Если он убегает в центр – там уже второй защитник.
- В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
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