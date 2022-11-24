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    Глебов: «Читал, что сказала обо мне Зарема. Я мог оказаться в академии «Спартака»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что мог оказаться в «Спартаке».

    — Недавно тебя упомянула Зарема, когда грустила, что многие нынешние таланты прошли мимо «Спартака».

    — Читал. Я, кстати, мог оказаться в академии «Спартака». У меня тогда был выбор — «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар».

    — Почему выбрал «Локо»?

    — Они в тот год выиграли первенство. Это подкупило.

    • Глебов в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах РПЛ.
    • 23-летний игрок был вызван в сборную России.

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    Источник: Sport24

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