Глебов: «Читал, что сказала обо мне Зарема. Я мог оказаться в академии «Спартака»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что мог оказаться в «Спартаке».
— Недавно тебя упомянула Зарема, когда грустила, что многие нынешние таланты прошли мимо «Спартака».
— Читал. Я, кстати, мог оказаться в академии «Спартака». У меня тогда был выбор — «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар».
— Почему выбрал «Локо»?
— Они в тот год выиграли первенство. Это подкупило.
- Глебов в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах РПЛ.
- 23-летний игрок был вызван в сборную России.
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Источник: Sport24