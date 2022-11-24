Родная сестра – главная защитница Роналду: она сравнивала его с распятым Иисусом и яростно критикует всех хейтеров

Любой замес или скандал с Криштиану Роналду – в чат моментально влетает его сестра Катя Авейру. Она буквально боготворит брата и абсолютно всегда защищает его от хейтеров. Но кто она и почему так защищает Роналду даже от малейшей критики?

Что Катя Авейру говорит о Роналду

Вот некоторые примеры:

• Об интервью про «Манчестер Юнайтед»: «В наше время трудно найти таких людей [как ты]. Ты мог промолчать, тебе больше не нужно ничего доказывать, ты построил империю из ничего, у тебя уже есть наследие для следующих поколений, которое никто не отнимет. Ты мог бы чесать яйца (да, я говорю это) и отойти в сторону, улететь на своем частном самолете куда угодно, ты мог бы уплыть на своей 27-метровой яхте и наслаждаться солнцем в любой стране, какой захочешь».

Кстати, главные моменты интервью тут:

«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

• Еще фраза об интервью: «Я всегда буду гордиться тобой, мой дорогой. Ты наконец-то рассказал правду».

• Здесь – сравнение с распятым Иисусом: «Он хотел стать отцом, чтобы делиться любовью, которой у него в избытке, он был и остается благодарным, был и остается скромным, был и остается героем в жизни многих людей. Никто, рожденный по воле Господа, чтобы сиять, не будет ниспровергнут теми, кто никогда не был в его шкуре.

В Библии есть стих, в котором говорится: «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили» (Деяния апостолов, 2:23).

А грешники, враги, судьи, которые не построили и трети того, что построил он, – это камни... они нечестивцы, я повторяю, они камни, и именно из этих самых «камней» все было построено… Это часть жизни, и это нормально. Все закончится только с последним вздохом – и его, и других».

• Здесь просто она рассказала о чувствах к брату: «Мой великий герой и любовь всей моей жизни, я буду с тобой, пока смерть не разлучит нас. Существует закон бумеранга. Не делай другим то, что не желаешь для себя. Бог не спит».

• Ну и масса поддержки в соцсетях: например, лайк посту, в котором автор посчитал, что гол Лионеля Месси «Клермону» хуже голу Роналду через себя в ворота «Ювентуса».

В детстве Катя Авейру спасала Роналду от собаки, во взрослом возрасте они ругались из-за ее парня

В 2019 году Авейру дала интервью о жизни и детстве рядом с Криштиану. Опорные пункты такие:

1. Роналду был спокойным ребенком, ответственным – никогда не пропускал тренировки, а Катя Авейру его постоянно встречала и опекала.

2. Однажды они пошли до дома по сокращенному пути, и на них напала собака. Катя Авейру подобрала камень и бросала в нее, пока собака не убежала.

3. Когда Роналду переезжал в «Манчестер Юнайтед», то сказал ей: «Я обязательно стану лучшим – и сделаю твою жизнь такой, в который ты не будешь ни в чем нуждаться».

4. Авейру рассказывала, как чистила ему бутсы и готовила еду – она делала это за маму, которая работала круглые сутки.

Есть ли какие-то разногласия в их отношениях? Да. Например, британские таблоиды писали, что крупная ссора была, когда Роналду застал Катю и ее парня в постели в своем доме. Плюс у семьи Роналду очень сложные отношения с Джорджиной. Об этом публично рассказала другая сестра игрока – Эльма. В соцсетях Авейру очень давно не было совместных фотографий с Джорджиной.

The Sun писал, что Роналду регулярно обеспечивает семью – в том числе и Катю Авейру. Она зарабатывает сама (продвигает свою линейку одежды, поет и снимает клипы для других исполнителей), но получает от него в месяц несколько сотен тысяч евро.

На это Катя Авейру отвечала: «Наша любовь несоизмерима деньгами. Даже если бы Кри не помогал мне, я все равно поддерживала бы его. Это мой брат, моя кровь. Не вижу причин сомневаться в искренности наших чувств».

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Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети Кати Авейру