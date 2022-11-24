Стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

РФС назначил арбитров на матчи 6-го тура группового этапа Кубка России.

Сергей Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак», а Алексей Амелин рассудит ЦСКА и «Сочи».

26 ноября, суббота

«Торпедо»– «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи»– ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артем Любимов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

27 ноября, воскресенье

«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; инспектор – Алексей Резников.

«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья – Артур Федоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

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