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    Стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

    РФС назначил арбитров на матчи 6-го тура группового этапа Кубка России.

    Сергей Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак», а Алексей Амелин рассудит ЦСКА и «Сочи».

    26 ноября, суббота

    «Торпедо»– «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гвардис.

    «Сочи»– ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артем Любимов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    27 ноября, воскресенье

    «Локомотив» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Виктор Кулагин.

    «Краснодар»«Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; инспектор – Алексей Резников.

    «Крылья Советов»«Факел»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья – Артур Федоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.

    «Ростов»«Ахмат»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Колобаев.

    «Динамо»«Оренбург»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3309

      acor94 31 минуту назад

      Зениту надо побеждать с разницей в 4 мяча, чтоб выйти нарпямую. Ну и ждать осечки крыльев.

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      Рейтинг: +20285

      derrik2000 37 минут назад

      Карасёв - это хорошо.
      Даже если по ходу матча где-то как-то результативно ошибётся, думаю, никто в него не бросит камень. что, дескать, бабла отсыпали, потому и ошибся.
      ЭТО не Вилков.

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      Рейтинг: +25908

      vladimir-7 > derrik2000 8 минут назад

      Со стороны спартака дело сделано в кубке РФ, но в этой игре почему-то
      хочется, чтобы МИЛЛЕР проиграл и вылетел из игр на кубок РФ.

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