«Эль-Татарико возвращается!» «Рубин» сделал пародию на фото Роналду и Месси

«Рубин» сделал анонс на матч 20-го тура Первой лиги с «Нефтехимиком».

Казанский клуб спародировал фотографию от Louis Vuitton, на которой Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы.

«Эль-Татарико возвращается!» – написала пресс-служба «Рубина».

Матч «Рубин» – «Нефтехимик» пройдет 27 ноября.

Из клуба ранее ушел главный тренер Леонид Слуцкий.

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