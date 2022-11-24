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    Глебов рассказал о своем отношении к алкоголю и курению

    Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов ответил на вопросы о вредных привычках.

    – А вы можете позволить себе виски?

    – Когда собираемся командой после матча, порой можно. Чуть-чуть.

    Если ты не напиваешься в ноль и утром выспавшийся и свежий на тренировке – какие проблемы?

    Карпин тоже про это рассказывал: «Мы раньше, если выпивали все вместе, но и утром приходили на тренировку и пахали – тоже все вместе. Если вы можете так же – окей».

    Последний раз сидели после победы над «Динамо». Собрались командой, выпили по пиву, потом подъехал тренерский штаб.

    Конечно, Карпин может и подколоть: «Этому столику больше не приносите». Но это Георгич!

    – Карпин курит. И в игровую карьеру курил. А ты пробовал?

    – Пару раз, когда мне было 15. Не понравилось. Я и кальяны не люблю.

    Георгича, возможно, сигареты расслабляли. Но они и играли круто, какие тут вопросы?

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    Источник: Sport24

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