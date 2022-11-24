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  • Есть вопросы к арбитру матча Бельгии и Канады? Он давно чудит – однажды закончил игру на 85-й минуте

Есть вопросы к арбитру матча Бельгии и Канады? Он давно чудит – однажды закончил игру на 85-й минуте

24 ноября 2022, 08:24
4

Бельгия и Канада начали свои пути на ЧМ-2022 в Катаре. И здесь повезло больше сборной Бельгии – она победила благодаря единственному забитому мячу в этой встрече. С другой стороны, в этом матче много внимания привлек главный судья Жанни Сиказве.

Эпизод №1 – неназначенный пенальти в ворота Бельгии

Сиказве попросил видеоповтор для определения офсайда кандаского игрока после паса бельгийца. При этом он проигнорировал эпизод, когда Ян Вертонген наступил на ногу Таджону Бьюкенену.

Эпизод №2 – Сиказве снова не поставил пенальти в ворота сборной Бельгии

Хотя Аксель Витсель заплел ноги сопернику – Сиказве даже не пошел смотреть повтор. Кстати, вот момент с касанием Витселя:

Много вопросов к Жанни Сиказве после этой встрече? Такая ситуация была уже давно. В январе 2022 года он судил матча КАФ между Мали и Тунисом и дал финальный свисток на 85-й минуте встречи. Потом, правда, Сиказве возобновил матч и закончил его на отметке 89 минут и 47 секунд. Малийцы вели со счетом 1:0 и играли вдесятером. Тогда Тунис мощно протестовал против Сиказве, а бригада арбитров просила вернуться сборную на поле. Спустя 40 минут упрашиваний тунисцы окончательно отказались доигрывать матч. Marca писала, что с учетом всех остановок Сиказве мог добавить до четырех минут.

Потом журналисты RMC Sport писали, что Тунис хочет переиграть встречу, но запрос не был подтвержден.

Второй скандал состоялся в 2018-м. Тогда Сиказве был отстранен по делу о взятках судьями Лиги чемпионов КАФ. Правда, потому он получил разрешение на работу, несмотря на то, что неизвестный свидетель дал против него показания.

В целом Сиказве считается в Африке высокоавторитетным судьей. Его карьера началась в начале десятых и за много лет дала ему возможность поработать на больших турнирах: отбор и финальный раунд Кубка Африки, ЛЧ КАФ, клубный ЧМ, ЧМ-2018 (два матча), чемпионаты различных стран. Теперь ФИФА позвала его на второй чемпионат мира.

У Сиказве было интервью по поводу своей карьеры – там он хорошо отзывался о своей работе:

«Меня часто критикуют из-за ошибок. Но я не считаю себя плохим арбитром. Во-первых, у меня есть доверие со стороны ФИФА. Во-вторых, я регулярно работаю на матчах высокого уровня. Так что вся критика в мой адрес необоснованная: я – отличный судья».

Фото: скриншоты с сайта «Матч ТВ», dpa/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Бельгия Канада
Комментарии (4)
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nikki22
1669238903
уголек судил неплохо, но прибздел , как и вар ,ставить 2ю пенку бельгийцам. кленовые заслужили как минимум ничью.
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GreyDM
1669239167
Ещё по ходу трансляции удивился: 1) когда вместо наступа стали вне игры смотреть, мяч-то реально после акцентированного удара бельгийца к канадцу попал, а вот наступ реальный был. 2)по-ходу в моменте с Витселем ВАРовцы смотрели на момент захвата руками (Витсель там выставил руку, но не критично), а вот на манипуляции ногами внимания никто не обратил, хотя и на обычном тв-повторе было видно что Аксель сыграл в ногу сопернику.
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САДЫЧОК
1669239414
Еще 2 пенальти должно было быть !
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paracetamol
1669239809
Никто не похвалит, та сам себя похвалю, - сказа недотёпа!
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