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    Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем

    Кристиано Хоскен, агент защитника бразильской «Куябы» Хоакима, заявил, что его клиентом интересуются три российских клуба.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил 4 миллиона евро за 23-летнего футболиста.

    «Сейчас три российских клуба проявляют интерес к Хоакиму. «Спартак» действительно является одним из них. Но официального предложения ни от одного клуба пока не поступало!» — сказал Хоске.

    • Игрок стоит 500 тысяч евро.
    • В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Хоаким провел 25 матчей, забил гол, сделал ассист.
    • Всю карьеру Хоаким проводит на родине.

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    Источник: Sport24

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