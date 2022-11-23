Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем

Кристиано Хоскен, агент защитника бразильской «Куябы» Хоакима, заявил, что его клиентом интересуются три российских клуба.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил 4 миллиона евро за 23-летнего футболиста.
«Сейчас три российских клуба проявляют интерес к Хоакиму. «Спартак» действительно является одним из них. Но официального предложения ни от одного клуба пока не поступало!» — сказал Хоске.
- Игрок стоит 500 тысяч евро.
- В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Хоаким провел 25 матчей, забил гол, сделал ассист.
- Всю карьеру Хоаким проводит на родине.
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Источник: Sport24