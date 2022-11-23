Только у одного из 830 участников ЧМ-2022 нет клуба

В чемпионате мира-2022 участвуют 830 игроков. Только один находится в статусе свободного агента.
Это форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
- Игрок накануне разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».
- Португалец покинул «МЮ» после публичной критики клуба.
- У игрока есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.
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Расписание матче чемпионата мира на 23 ноября
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Источник: Бомбардир.ру