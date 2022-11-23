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    Только у одного из 830 участников ЧМ-2022 нет клуба

    В чемпионате мира-2022 участвуют 830 игроков. Только один находится в статусе свободного агента.

    Это форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

    • Игрок накануне разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • Португалец покинул «МЮ» после публичной критики клуба.
    • У игрока есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16294

      афоня72 5 минут назад

      Ну так он только на данный момент без клуба.., думаю не надолго.

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