«Спартак» – претендент на титул. «Локомотив» – безобразен». Глушаков – о бывших клубах

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил выступление в сезоне своих бывших клубов: «Локомотива» и «Спартака».

«Кто удивил в первой части сезона? «Ростов» неплохо играет, молодцы. «Локомотив» тоже удивил — он безобразен. При всем моeм уважении к ним это не чужие мне люди, жалко, что там такое творится. Я знаю многих звeзд, ветеранов — Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин, которые завоeвывали золотые медали и делали клуб именитым на всю страну. А сейчас команда в печальной ситуации. Думаю, там должно что-то поменяться — надеюсь на это!

«Спартак»? Довольно неплохо играют, есть хорошие моменты. Они претендуют на чемпионство. «Спартак» — один из конкурентов «Зенита» на золото в РПЛ. Но, например, если убрать из состава Квинси Промеса, им будет очень тяжело», – сказал Глушаков.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

РПЛ возобновится в марте.

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