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    «Спартак» – претендент на титул. «Локомотив» – безобразен». Глушаков – о бывших клубах

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил выступление в сезоне своих бывших клубов: «Локомотива» и «Спартака».

    «Кто удивил в первой части сезона? «Ростов» неплохо играет, молодцы. «Локомотив» тоже удивил — он безобразен. При всем моeм уважении к ним это не чужие мне люди, жалко, что там такое творится. Я знаю многих звeзд, ветеранов — Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин, которые завоeвывали золотые медали и делали клуб именитым на всю страну. А сейчас команда в печальной ситуации. Думаю, там должно что-то поменяться — надеюсь на это!

    «Спартак»? Довольно неплохо играют, есть хорошие моменты. Они претендуют на чемпионство. «Спартак» — один из конкурентов «Зенита» на золото в РПЛ. Но, например, если убрать из состава Квинси Промеса, им будет очень тяжело», – сказал Глушаков.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33236

      oyabun 8 минут назад

      А как бы Глушаков оценил свой нынешний вклад в "безобразную" игру Химок, которые стремятся на вылет?

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