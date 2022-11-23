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    Защитник сборной Франции пропустит остаток ЧМ-2022

    Травма игрока сборной Франции Люки Эрнандеса оказалась серьезной.

    По информации L’Equipe, у него подтвердилось повреждение крестообразной связки правого колена.

    Защитник «Баварии» больше не сыграет на чемпионате мира 2022 года.

    • Эрнандес травмировался в начале матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Австралии (4:1).
    • Следующий соперник французов – Дания (26 ноября, 19:00 мск).

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    Источник: L’Equipe

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