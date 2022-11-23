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    У защитника сборной Франции подозрение на разрыв крестообразной связки

    Футболист сборной Франции Люка Эрнандес выбыл из строя на неопределенный срок.

    Он травмировался в начале матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Австралии (4:1).

    По информации RMC Sport, у защитника «Баварии» подозрение на разрыв крестообразной связки правого коленного сустава.

    «Ему нужно пройти обследование. Но кажется, что все довольно серьезно», – сказал после игры главный тренер французской сборной Дидье Дешам.

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    Источник: RMC Sport

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