У защитника сборной Франции подозрение на разрыв крестообразной связки

Футболист сборной Франции Люка Эрнандес выбыл из строя на неопределенный срок.
Он травмировался в начале матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Австралии (4:1).
По информации RMC Sport, у защитника «Баварии» подозрение на разрыв крестообразной связки правого коленного сустава.
«Ему нужно пройти обследование. Но кажется, что все довольно серьезно», – сказал после игры главный тренер французской сборной Дидье Дешам.
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Источник: RMC Sport