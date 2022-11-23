Последние три сборные, победившие Аргентину на ЧМ, играли в финале турнира

Во вторник сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2) на ЧМ-2022.

На двух предыдущих чемпионатах мира аргентинцы суммарно потерпели три поражения.

Во всех трех случаях Аргентина проигрывала будущим или действующим финалистам турнира:

ЧМ-2014 – Германия (0:1) в финале;

ЧМ-2018 – Франция (3:4) в 1/8 финала;

ЧМ-2018 – Хорватия (0:3) в групповом этапе.

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