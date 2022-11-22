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  • Какой тренер остановил Месси вместе с Саудовской Аравией: качается с игроками, цитирует французских классиков и не любит клубный футбол

Какой тренер остановил Месси вместе с Саудовской Аравией: качается с игроками, цитирует французских классиков и не любит клубный футбол

22 ноября 2022, 19:54
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Третий день ЧМ-2022 подарил нам сенсацию – Саудовская Аравия закамбэчила в матче с Аргентина и переиграла ее со счетом 2:1. Подробнее об этом матче мы писали здесь:

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Один из главных моментов касается главного тренера Саудовской Аравии Эрве Ренаром. Он говорил: «Я хочу показать, что арабский футбол очень высокого качества. Мне комфортно здесь, и я очень хочу отобраться на ЧМ-2022, чтобы показать амбиции моей команды. Мне будет приятно, если покажем настоящий уровень против топ-сборных».

Ренар уже неплохо заявил о себе на этом чемпионате мира – а мы расскажем немного об этом тренере.

В 2007-м Ренар разочаровался в клубах – пошел в сборные: так открыл для себя африканских футбол и победы. Скромная карьера Эрве Ренара до того момента:

  • «Драгиньян»;
  • Должность ассистента в «Гуйчжоу»;
  • «Кембридж Юнайтед»;
  • «Шербур».

После этого его позвали ассистентом в сборную Ганы. Ренар тогда говорил о циничности клубного футбола: «Я не понимаю, почему владельцы клубов смотрят на футбол только со стороны бизнеса. С другой стороны, в футболе сборных есть своя изюминка: ты работаешь не за деньги, но за престиж и уважение жителей. Я понял это после месяца работы с Ганой. Не думаю, что я вообще не вернусь к работе с командами, но я не исключаю такой вариант».

Конечно, Ренар ошибался, в его карьере еще были краткосрочные появления в клубах: «УСМ» из Алжира, «Сошо» и «Лилль». Но настоящий успех начался именно в сборной – когда он во второй раз приходил в Замбию. Тогда он взял первый Кубок Африки. Эммануэль Маюка, который был в том составе, рассказывал:

«В первом матче мы обыграли Сенегал, и тренер просто сказал в раздевалке: «Хочу, чтобы вы не зазнавались, хоть и будете чемпионами в этом году». Мы немного обалдели, переспросили его и услышали: «Вы все прекрасно поняли». На самом деле Эрве – это больше, чем просто тренер, за пару недель работы он становится вашим другом. Играете в карты? Эрве поддержит. Бассейн, совместная тренировка – Ренар тоже с вами. Правда в том, что мы очень уважали его как своего друга, но при этом соблюдали субординацию. Это тренер, который строит прекрасную атмосферу внутри раздевалки».

Рабочие методы Ренара не поменялись и спустя три года, когда он брал Кубок Африки вместе с Кот-д’Ивуаром. Здесь уже история от Яя Туре, который был капитаном ивуарийцев на том турнире: «После первого матча (ничья с Гвинеей 1:1) мы договорились с тренером о некотором наказании при определенных условиях. Если мы пропускаем в определенном матче, то выполняем его. Если сохраняем ворота сухими – он. Не помню, но, кажется, Ренар дважды выполнял наказание (видимо, он прав, потому что Кот-д’Ивуар дважды сыграл сухой матч). Это лишь говорило о прекрасной атмосфере в команде».

Возвращаясь к тезису о слабой любви Ренара к клубному футболу: «Лилль»-2015 был его последним клубом, и туда он приехал на 13 матчей. После ухода Ренар говорил, что он так и не понял, в чем удовольствие от постоянного потока матчей, это перебивало весь кайф от футбола. Спустя полгода он вернулся к работе со сборными: подписал контракт с Марокко.

Ренар качается вместе с игроками и запрещает вредную еду игрокам и детям

Несколько интересных фактов вокруг Эрве Ренара:

• Если посмотреть на Ренара, то внешне он в полном порядке – это все благодаря строгой диете и постоянными занятиями спортом. Ренар сам говорил, что многие его помощники не выполняют базовые упражнения, которые дают игрокам на тренировках. Но Ренар – тот самый тренер, который активно участвует в занятиях своих футболистов. Он часто подключаются, когда команды тренируются в двухсторонках и работает с ними в спортзале.

По последнему: он не просто так бездумно тренируется с весами, но соблюдает определенную программу и работает в сериях.

• Сильная сторона Ренара – мотивирование игроков. У него хорошая речь – Серж Орье даже рассказывал, что он цитировал классиков французской литературы во время разговоров с командой.

• Кстати, он настолько помешан на диете, что влияет в этом плане даже на своих детей. Бывший защитник «Кэмбриджа» Шейн Тюдор говорил, что дети Ренара не пьют кока-колу и редко едят шоколад.

• Ренар обожает контролировать все аспекты, которые только могут повлиять на работу его игроков. В «Кембридже» он общался даже с садовником, чтобы знать точную высоту газона.

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Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Саудовская Аравия Месси Лионель Ренар Эрве
Комментарии (3)
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vladik12
1669139518
Звезда.
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САДЫЧОК
1669147235
Крут ! Я , так понял- француз ?!
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vladik12
1669147803
Выиграть в 2012 году Кубок Африки с Замбией - то же самое, что сейчас выиграть с Саудовской Аравией ЧМ. Вот и думайте.
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