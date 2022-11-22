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    10 фактов вокруг неожиданной победы Саудовской Аравии над Аргентиной: герой играл против «Реала», аргентинцы упустили уникальный рекорд

    Главная неожиданность старта чемпионата мира-2022 – победа Саудовской Аравии над Аргентиной. Аргентинцы забили первые, но за пять минут во второй половине встречи получили два мяча, и это позволило Саудовской Аравии победить со счетом 2:1.

    Вот 10 фактов, которые вертятся вокруг этой победы Саудовской Аравии:

    • Аргентина впервые с 1974 года пропустила два мяча в первой встрече на ЧМ.

    • Саудовская Аравия всего в пятый раз в истории забила дважды в одном матче на ЧМ. Всего это шестой чемпионат мира в истории сборной.

    • Аргентинцы любят мечтать и думать, что Лионель Месси возьмет кубок ЧМ – как и Диего Марадона. Марадоне удавалось это в 1986 году, начав с победы над Кореей. Сейчас картины не сходятся.

    • Победный мяч забил Салем Аль-Двасари. Это легенда «Аль-Хиляля», который лишь раз уезжал за пределы страны – в 2018-м его арендовал «Вильярреал». Но Аль-Двасари сыграл за него один матч – против «Реала».

    • Впервые с 1990-го Аргентина проиграла первый матч на чемпионате мира.

    • Саудовская Аравия прервала 36-матчевую беспроигрышную серию Аргентины.

    • Месси стал пятым игроком, который забивал на четырех разных чемпионатах мира (после Пеле, Уве Зеелера, Мирослава Клозе и Криштиану Роналду). Но его единственный гол не помог Аргентине набрать очки в стартовом туре ЧМ-2022.

    А еще Месси догнал Роналду по голам на чемпионатах мира. Теперь у них по семь мячей.

    • Сразу же познакомим вас с тренером Саудовской Аравии Эрве Ренаром. Он выигрывал КАФ в 2012-м с Замбией и в 2015-м с Кот-д’Ивуаром. Ренар начал работу с Саудовской Аравией в 2019-м и за это время отклонил два предложения от клубов Франции. Комментировал решение так:«Я хочу показать, что арабский футбол очень высокого качества. Мне комфортно здесь, и я очень хочу отобраться на ЧМ-2022, чтобы показать амбиции моей команды. Мне будет приятно, если покажем настоящий уровень против топ-сборных».

    Первая встреча – Ренар сдержал слово.

    • Стоимость состава Саудовской Аравии – 25 млн евро, Аргентины – 645,2.

    • Сейчас у Саудовской Аравии победная микросерия на чемпионатах мира. ЧМ-2018 она закончила победой над Египтом (2:1). Сейчас – победа над Аргентиной с тем же счетом.

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    Текст: Илья Егоров

    Фото: dpa, www.imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8284

      vladik12 13 минут назад

      Ренар - гений! Не только выиграл Кубок Африки с Замбией, но еще и хлопнул аргов!

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      Рейтинг: +4920

      polt 41 минуту назад

      Что то мне это напомнило (Игра Зенита против аутсайдеров).

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