Главная неожиданность старта чемпионата мира-2022 – победа Саудовской Аравии над Аргентиной. Аргентинцы забили первые, но за пять минут во второй половине встречи получили два мяча, и это позволило Саудовской Аравии победить со счетом 2:1.

Вот 10 фактов, которые вертятся вокруг этой победы Саудовской Аравии:

• Аргентина впервые с 1974 года пропустила два мяча в первой встрече на ЧМ.

• Саудовская Аравия всего в пятый раз в истории забила дважды в одном матче на ЧМ. Всего это шестой чемпионат мира в истории сборной.

• Аргентинцы любят мечтать и думать, что Лионель Месси возьмет кубок ЧМ – как и Диего Марадона. Марадоне удавалось это в 1986 году, начав с победы над Кореей. Сейчас картины не сходятся.

• Победный мяч забил Салем Аль-Двасари. Это легенда «Аль-Хиляля», который лишь раз уезжал за пределы страны – в 2018-м его арендовал «Вильярреал». Но Аль-Двасари сыграл за него один матч – против «Реала».

• Впервые с 1990-го Аргентина проиграла первый матч на чемпионате мира.

• Саудовская Аравия прервала 36-матчевую беспроигрышную серию Аргентины.

• Месси стал пятым игроком, который забивал на четырех разных чемпионатах мира (после Пеле, Уве Зеелера, Мирослава Клозе и Криштиану Роналду). Но его единственный гол не помог Аргентине набрать очки в стартовом туре ЧМ-2022.

А еще Месси догнал Роналду по голам на чемпионатах мира. Теперь у них по семь мячей.

• Сразу же познакомим вас с тренером Саудовской Аравии Эрве Ренаром. Он выигрывал КАФ в 2012-м с Замбией и в 2015-м с Кот-д’Ивуаром. Ренар начал работу с Саудовской Аравией в 2019-м и за это время отклонил два предложения от клубов Франции. Комментировал решение так:«Я хочу показать, что арабский футбол очень высокого качества. Мне комфортно здесь, и я очень хочу отобраться на ЧМ-2022, чтобы показать амбиции моей команды. Мне будет приятно, если покажем настоящий уровень против топ-сборных».

Первая встреча – Ренар сдержал слово.

• Стоимость состава Саудовской Аравии – 25 млн евро, Аргентины – 645,2.

• Сейчас у Саудовской Аравии победная микросерия на чемпионатах мира. ЧМ-2018 она закончила победой над Египтом (2:1). Сейчас – победа над Аргентиной с тем же счетом.

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Текст: Илья Егоров

Фото: dpa, www.imago-images.de/Global Look Press