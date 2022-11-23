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    Мостовой: «Аргентину нужно просто размазать. Так играть нельзя»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией.

    • Саудовцы победили со счетом 2:1 и лидируют в группе C.
    • В этой игре прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.

    «Нужно хвалить Саудовскую Аравию. Аргентину нужно просто размазать. Так играть нельзя.

    Аравийцы сотворили настоящую фантастику. Это просто чудо. Других слов нет.

    Аргентинцы остались сегодня на пляже. Месси – не робот, а где остальные, команда вся?» – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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