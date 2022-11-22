Роналду выбирает между двумя клубами

Стало известно, где может продолжить карьеру нападающий Криштиану Роналду после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

По информации Marca, 37-летний португалец выбирает между «Ньюкаслом» и «Ан-Насром».

Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.

Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.

После этого он стал персоной нон грата в клубе.

«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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