Роналду выбирает между двумя клубами

Вот только в "Наср" и идти Пеналду.
Стало известно, где может продолжить карьеру нападающий Криштиану Роналду после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
По информации Marca, 37-летний португалец выбирает между «Ньюкаслом» и «Ан-Насром».
- Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
- Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
- Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
- После этого он стал персоной нон грата в клубе.
«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие
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