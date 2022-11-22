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    Роналду выбирает между двумя клубами

    Стало известно, где может продолжить карьеру нападающий Криштиану Роналду после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

    По информации Marca, 37-летний португалец выбирает между «Ньюкаслом» и «Ан-Насром».

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.

    «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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    Источник: Marca

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    22.11.2022 23:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8294

      vladik12 52 минуты назад

      Вот только в "Наср" и идти Пеналду.

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