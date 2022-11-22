Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Пижоны! Повезло, что Россия не участвует». Быстров – о сборной Аргентины

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на поражение Аргентины от Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022.

    • Саудовцы победили со счетом 2:1.
    • 4,5 года назад на чемпионате мира Россия разгромила Саудовскую Аравию – 5:0.

    «Пижоны!!! Повезло, что Россия не участвует. Боюсь представить, что могло быть», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Король Саудовской Аравии объявил в стране выходной в честь победы над Аргентиной 2
    Тренер сборной Аргентины Скалони высказался после поражения от Саудовской Аравии на ЧМ-2022 1
    Рыночная стоимость Месси в два раза выше, чем у всего состава Саудовской Аравии
    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24752

      bset 36 минут назад

      0:0 от таджиков было бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Ortaped79 41 минуту назад

      Быстров ,как Мостовой сроду чушь несёт.Эксперт херов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      elessar arnor 46 минут назад

      матч с узбеками не отрезвил

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11