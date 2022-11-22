«Пижоны! Повезло, что Россия не участвует». Быстров – о сборной Аргентины

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на поражение Аргентины от Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022.
- Саудовцы победили со счетом 2:1.
- 4,5 года назад на чемпионате мира Россия разгромила Саудовскую Аравию – 5:0.
«Пижоны!!! Повезло, что Россия не участвует. Боюсь представить, что могло быть», – написал Быстров в своем телеграм-канале.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова