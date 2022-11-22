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    Рыночная стоимость Месси в два раза выше, чем у всего состава Саудовской Аравии

    В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

    Рыночная стоимость капитана аргентинцев Лионеля Месси оценивается в 50 миллионов евро.

    Это в два раза больше, чем стоимость всего состава саудовцев по версии Transfermarkt (25,2 миллиона евро).

    Весь состав сборной Аргентины стоит 633,2 миллиона евро, что в 25 раз выше, чем у соперника.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +699

      Suvorov51 7 минут назад

      И что, у нас помойка в 10 раз дороже стоит, чем Ахмат и........

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